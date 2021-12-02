الخميس 02 ديسمبر 2021
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منوعات

«مات من الفرحة».. الموت يخطف أدهم السلحدار فى الدقيقة 90

جريدة الدستور

توفى أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق، والمدير الفني لفريق المجد السكندري الناشط في دوري القسم الثاني، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، داخل الملعب بعد فرحته بهدف فريقه في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة اليوم الخميس.

وفاز فريق المجد السكندري، على نظيره الزرقا بهدف دون رد جاء عن طريق محمد عصام في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وخلال احتفال اللاعبين والجهاز الفنى للمجد سقط أدهم السلحدار على الأرض مغشيا عليه وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

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«مات من الفرحة».. الموت يخطف أدهم السلحدار فى الدقيقة 90

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