الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من كاترينا إلى كابور.. إرتدي الجينز على طريقة نجمات بوليوود

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 يمكن أن يُشعرك إرتداء الجينز بالراحة دون المساومة على عامل الأناقة، ويقع المشاهير في جميع أنحاء العالم في حب سترة الجينز.

«الدستور» يرصد 5 طرق لارتداء الجينز مستوحاة من المشاهير لإضفاء لمسة أنيقة على الجاكيت الخاص بك.

كاترينا كيف

كاترينا كيف

 تحب كاترينا كيف ارتداء ملابس الجينز ويعتقد أن المغنية الجميلة لديها سترات من جميع الأنواع.

وفي هذه الإطلالة قامت بإقران فستان ألكسندر وانغ المتلألئ مع سترة من الجينز من ديزل لحضور حفل إطلاق Zero Trailer وبدا رائعًا فيه.

كيارا ادفاني

أعطتنا كيارا أدفاني إلهامًا جديد لارتداء الملابس الكاجول،  حيث قامت بإقران سروالها الأحمر الساطع مع قميص أبيض مع سترة من الجينز، وتميزت سترتها القصيرة من الدنيم بحافة خام غير مكتملة أعطتها مظهرًا أساسيا، واختتمت أسلوبها الأنيق بحذاء رياضي بيج.

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كارينا كابور خان

نجمة بوليود الشهيرة كارينا كابور المعروفة بأناقتها، وتظهر فى هذه الإطلالة وقد قامت بتنسيق بنطالها الجينز المستقيم الممزق مع قميصها أسود برقبة V بالإضافة إلي سترة جينز غير تقليدية تحمل تفاصيل مرقعة بألوان عتيقة،  وكانت تحمل حقيبة يد بنية.

ديبيكا - سترة - دنيم - كبيرة الحجم. jpeg

ديبيكا

عرفت  ديبيكا بادوكون بإطلالاتها الأنيقة الرائعة منذ أن لجأت إلي شلينا ناثاني كمصمم أزياء خاص لها، وفي هذه الإطلالة  قامت بدمج قميص أبيض أنيق مع شورت أسود لركوب الدراجات وطبقته مع سترة جينز تبدو عصرية في مظهرها الرياضي.

وارتدت نظارة شمسية وربطت شعرها في كعكة ضيقة وملفوفة.

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أنوشكا شارما

من أشد المعجبين بالسترات القصيرة، لإضفاء لمسة أنيقة على الجينز الكلاسيكي، وارتدت جاكيت راكب الدراجة النارية مع قميص جينز مع تي شيرت أبيض وبنطلون رسمي رمادي، وأكملت مظهرها الأنيق بربط شعرها على  شكل ذيل حصان أملس ومتوسط ​​الأطراف.

ملابس الجينز إرتداء الجينز كارينا كابور كاترينا كيف ديبيكا باديكون

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