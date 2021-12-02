وكيل تعليم دمياط يحيل مديرة مدرسة للتحقيق بسبب زيادة المعلمين

تفقد اليوم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة بنت الشاطئ الإعدادية بنات بإدارة دمياط التعليمية.

وحضر "وكيل الوزارة" طابور الصباح وتحيه العلم واستمع للإذاعة المدرسية، معربًا عن إعجابه بالبرنامج المقدم وانتظام الطابور واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتابع "خلف" سير العملية التعليمية بفصول المدرسة مناقشًا الطالبات علميًا للوقوف على المستوى العلمي وإجادة الطالبات لمهارات اللغة العربية.

وأشاد "وكيل الوزارة" على تفعيل حجرات الاقتصاد المنزلي ومعامل العلوم والتطوير التكنولوجي والتربية الفنية.

وبمتابعة العجز والزيادة بالمدرسة لاحظ وجود بعض الزيادات في مواد الدراسات واللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية واستدعى موجهي عموم المواد وطالبهم بإعادة التوزيع وتواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية لإخلاء المعلمين الزيادة، مؤكدًا على عمل تقرير بأسمائهم وتخصصاتهم وصدور نشرة النقل لهم اليوم وإرسال التقرير له.

أحال وكيل الوزارة مديرة المدرسة للتحقيق لعدم متابعة الزيادات في التخصصات وعدم تقديم بيان بهم واتباع تعليماته في هذا الشأن.

قرر الدكتور خالد القبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط استبعاد 2 من مديري المدارس ومسئولي الأمن ووكيل مدرسة بسبب وجود مخالفات عدة، حيث قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استبعاد مدير مدرسة ومسئول أمن المدرسة والمشرف العام على مجموعات التقوية و رئيس قسم المتابعة بإدارة الزرقا التعليمية وإحالتهم للتحقيق ولوجود مخالفات مالية وعدم الانضباط الإداري والتعليمي.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التوجيه المالي والإداري ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء وعضوين من المتابعة الميدانية المركزية بديوان عام الوزارة، وذلك لفحص شكوى واردة بخصوص عدم الانضباط الإداري والتعليمي والمالي بمدرسة الشهيد ياسر شتية الثانوية بإدارة الزرقا التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التوجيه المالي والإداري ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء وعضوين من المتابعة الميدانية المركزية بديوان عام الوزارة.