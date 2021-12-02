الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم يومًا حقليًا لمنتفعى المليون ونصف المليون فدان

 السيد القصير
 السيد القصير

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، بمتابعة المزارعين في مشروع المليون ونصف المليون فدان. 

وقال الدكتور عزالدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري بمنطقة المغرة، تم تشكيل لجنة من خبراء المعمل المركزى للنخيل بقسم آفات وأمراض النخيل، وتم عمل يوم حقلي ثانٍ باستكمال المرور على باقى مزارع النخيل فى المنطقة، والتى تعاني من الإصابة بأفات النخيل خاصة سوسة النخيل الحمراء. 

وقال جادالله إنه تم فحص النخيل واكتشاف الإصابات وتدريب الحاضرين من مهندسين زراعيين ومنتفعين من أصحاب المزارع على كيفية اكتشاف الإصابة بالحشرة والوقاية والمكافحة بالطرق التقليدية والحديثة، وتم عمل بيان عملي فى كل مزرعة بأحدث طرق الكشف عن الإصابة وأحدث طرق المكافحة بالحقن.

وتم إنشاء المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح بالقرار الوزاري رقم 1228 لسنة 1993، واستراتيجيته هى النهوض بالنخيل على المستوى المحلي والإقليمي لتعظيم المردود الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال تنفيذ خطة للبرامج البحثية والإرشادية والتدريبية للأقسام الآتية: قسم تربية النخيل والتقنية الحيوية- قسم بحوث بستنة النخيل- قسم بحوث الوقاية- قسم بحوث تصنيع وتسويق الثمار- قسم تصنيع المنتجات غير الثمرية- قسم بحوث ميكنة النخيل- قسم بحوث التكنولوجيا والتدريب.
ويهدف إلى إنتاج بعض النواتج الثانوية من نخيل البلح باستخدام تكنيك زراعة الأنسجة، والتي تبشر بمجال واسع في صناعة الأدوية، وإنشاء مشتل مركزي بمزرعة مركز البحوث بالجيزة لجميع الأصناف المختلفة للنخيل.

الزراعة تنظم يوم حقلي لمنتفعى المليون ونصف

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