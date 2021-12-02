الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مركز تعليم الكبار بجامعة سوهاج يواصل جولاته التوعوية بمحو الأمية

من جانب الدورات
من جانب الدورات

يواصل مركز تعليم الكبار بجامعة سوهاج، جولاته التوعوية بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار بمختلف الكليات، وذلك لدعوة الطلاب في المشاركة الفعالة في محو الأمية وتعليم الكبار كشرط أساسى للتخرج، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن المركز نظم ندوة توعية بكلية الآداب بالحرم الجامعى الجديد، بحضور كل من الدكتورة خديجة عبدالعزيز مديرة المركز، والدكتور إبراهيم عوض مدير وحدة تعليم الكبار بكلية الآداب، وأحلام عبدالرحيم مندوبة هيئة تعليم الكبار بالمحافظة.

وأوضح عبدالخالق أن الجامعة تسعى جاهدة للقضاء على نسبة الأمية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، بإعلان مصر خالية من الأمية، مضيفًا أن تلك الندوات تهدف إلى تعريف الطلاب بإجراءات فتح الفصول للدارسين من الأميين وطرق التعامل معهم، وكذلك شرح طرق التدريس بإستخدام الوسائل الحديثة والمناسبة لهم، كوسائل التواصل مع المسئولين داخل الجامعة وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة خديجة عبدالعزيز، أنه خلال الندوة، تمت توعية طلاب كلية الآداب بضرورة المشاركة في تعليم الكبار، خاصة بعد أن أصبح محو أمية ٤ أفراد شرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، مشيرة إلى أنه تم توضيح الحوافز التشجيعية التي تقدمها الجامعة والهيئة للطلاب لنجاحهم في محو أمية المواطنين، بالإضافة إلى عرض الإجراءات المتبعة لفتح فصول تعليم الكبار والمميزات التي يحصل عليها الطالب من الجامعة ومن مركز تعليم الكبار في حال إنجازه المطلوب منه، وأن الجامعة توفر كل المطلوب للطلاب من أجل محو الأمية وتوفر الدعم للطلاب ومحو أمية 4 أفراد أصبح شرطًا أسياسيًا للحصول على شهادة التخرج، ودورات من الجامعة تسهل عملية التعامل في محو الأمية بخلاف الحافز.
 

تعليم على السيسي محو الأمية عرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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