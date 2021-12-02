الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يبحث التوسع فى إنشاء أقسام متخصصة لخدمة مرضى الأورام

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى الأورام من أهالي وأبناء محافظة المنوفية حتى تستطيع المحافظة تلبية احتياجات مرضى الأورام وتقديم خدمة طبية جيدة لهم دون أي يتحملوا عناء السفر بالمحافظات المجاورة لتلقي الخدمة. 

وحضر الاجتماع، الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، والدكتور هاني الجمل رجل الأعمال، عدد من المختصين في ذات الشأن.

وفي هذا الصدد، ناقش محافظ المنوفية، الوضع الحالي للخدمات المقدمة لمرضي الأورام بالمحافظة، وحرصًا منه على تذليل كافة العقبات التي تواجه مرضى الأورام في تلقي الخدمة الطبية، تم إعداد خطاب لوزارة الصحة والسكان بشأن إعداد مقترحين لإنشاء أقسام متخصصة ليكونوا نواة لخدمة مرضى الأورام وتقديم الخدمة الطبية الجيدة، وهما إعادة تأهيل مبنى العلاج الطبيعي بمستشفى منوف العام ليصبح قسمًا متخصصًا لعلاج الأورام سواء الكيماوي أو الإشعاعي وسيتم البدء في إنشائه بالمشاركة المجتمعية، وكذا دراسة إعادة تأهيل مبنى مستشفي الرمد بمدينة منوف ليصبح قسمًا متخصصًا لعلاج الأورام سواء الكيماوي أو الإشعاعي والاستعاضة عنه بقسم الرمد بمستشفى منوف العام وسيتم البدء في إعادة التأهيل بالمشاركة المجتمعية، يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على تقديم خدمات طبية لمرضى الأورام والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.

فيما ثمّن محافظ المنوفية، الدور الرائد التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم لتنفيذ مشروعات تنموية لخدمة المواطنين، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للقطاع الطبي في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

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