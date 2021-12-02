الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 18.2 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات رصف بأبو حماد والصالحية في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات أداء تنفيذ مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير سيناء بمركز أبو حماد ومدينة الصالحية الجديدة والبالغ عددها 4 مشروعات بإجمالي أطوال 10.5 كم، وبتكلفة 18 مليون و200 ألف جنيه، بهدف الوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

و أوضح محافظ الشرقية أن مركز أبو حماد، يشهد تنفيذ أعمال رصف وإنشاء طريق الديسة - الخيس (السيد أيوب سابقاً)، بطول 1.25 كم وعرض 6 أمتار، ورصف طريق كوبري عمريط مدخل خلوة أبو مسلم بطول 700 م وعرض 6م، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و140 ألف جنيه، و رفع كفاءة ورصف طريق الميزانية حتى الوحدة المحلية بالأسدية بطول 3 كم وبتكلفة 5 ملايين و640 ألف جنيه، و رفع كفاءة ورصف جسر ترعة الشيخ حامد بدءاً من طريق أبو كبير - أبو حماد حتى الوحدة المحلية بطويحر بطول 4 كم وعرض 7 م وبتكلفة 5 مليون و960 ألف جنيه.

- تنفيذ مشروع إنشاء ورصف طريق خليج حمدي الرابط بين طريق "الصالحية - فاقوس"

كما أشار محافظ الشرقية، إلى أن مدينة الصالحية تشهد تنفيذ مشروع إنشاء ورصف طريق خليج حمدي الرابط بين طريق الصالحية - فاقوس، وطريق الصالحية القديمة بفاقوس - الصالحية الجديدة بطول 1.5 كم وعرض 8 م ، وبتكلفة 3 مليون و460 ألف جنيه.

و أكد المحافظ على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

المرور المواطنين موعد الشركات الفائدة الشرقية إنشاء مشروعات لحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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