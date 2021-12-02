أختام وشهادات مقلدة على «فيسبوك».. سقوط أخطر عصابات التزوير بالغربية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيادة اللواء محمد عبدالله، قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية بكل أنواعها، عن طريق انشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واستخدامها في الترويج لتلك المحررات المزورة على المواطنين راغبي الحصول عليها، والذين تحول الموانع القانونية من حصولهم على تلك المُحررات بالطرق المشروعة بمقابل مادي.

وتمكنت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، من استهداف أحد المتهمين وأمكن ضبطه حال وجوده بمدينة طنطا بالغربية، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزته على 2 شهادة تخرج مزورة منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات ممهورتين بخاتم شعار الجمهورية مقلد - أكلاشيه - مزور منسوب لإحدى الجهات الحكومية - 2 هاتف محمول.

وبمناقشته أقر بأنه يقوم بتوصيل المحررات المزورة إلى العملاء بمقابل مادي، كما أضاف ممارسة ذلك النشاط الإجرامي بالاشتراك مع آخر، وقد تم بإرشاده عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية؛ من ضبط المتهمين الآخرين حال وجودهما بمسكن أحدهما بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وتبين أن لأحدهما معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهما عدد من شهادات التخرج وبيانات درجات وشهادات قيد ميلاد ومزاولة مهنة، وعدد من كشوف الحسابات البنكية، وكذا 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما، و3 هواتف محمولة بفحصها فنيا؛ تبين أنها تحتوي على العديد من المحادثات والشهادات وعدد من بصمات أختام شعار الجمهورية وبصمات الأكلاشيهات وعدد من الكارنيهات والبرامج الدالة على نشاطهم الإجرامي، وبمواجهة المتهمين أقروا جميعًا بممارستهم النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.