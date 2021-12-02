الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل آخر تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية على أغلبية أسهم السوق.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11428 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2031 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13521 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4513 نقطة.

 من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3154 نقطة.

قال محللون بالسوق، إن ارتفاعات الأسهم والمؤشرات بالمستهل، جاءت نتيجة لحالة التعافى التى شهدتها أسواق المال العالمية والخليجية أمس، ما انعكس بالتبعية على البورصة المصرية، فى ظل فترة تعامى فيها جميع الأسواق من تقلبات حادة، سواء على مستوى أسواق الأسهم أو أسواق البترول والمعادن.

وأشار المحللون إلى أن الأسهم المصرية لازالت جاذبة للشراء مقارنة بنظيراتها فى الأسواق الأخرى، خاصة أنها سبقت تلك الأسواق فى حالات الهبوط المتلاحق، ما يدفعها إلى جذب أنظار الكثير من المتعاملين لكونها الأرخص، إذا ما قورنت بالأسواق الأخرى.

توقع المحللون تحركات عرضية للأسهم والمؤشرات خلال الفترة الحالية، لحين دخول سيولة سوقية جديدة ومرتقبة مع استئناف برنامج الطروحات الحكومية من جديد، فى ظل تأكيدات رسمية بطرح من 5 إلى 6 شركات خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالبورصة بشكل عام و اصارارها على انجاح الطروحات بشكل خاص .

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