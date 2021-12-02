لمدة 3 أيام.. غلق كوبري الجيزة المعدني للصيانة صباح الجمعة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني بالمنزل المؤدى لشارع مراد بواقع حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام تبدأ صباح غد الجمعة.

ويتم استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الايبوكسى الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .

وتستلزم أعمال الصيانة إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني تحديداً المنزل المؤدي لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام ابتدءاً من الساعة 12 صباح غدا الجمعة حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 5/12/2021، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة وسيتم الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

- وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وكانت إدارة مرور الجيزة، قد أعلنت ، أمس، عن استمرار الغلق الكلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري لمدة 10 أيام فقط وذلك لقيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريـق كمال عامر "محـور الزمـر سابقا " بالبدء في أعمـال تركيب الكمر المعدنى الخاص بمحور الفريق كمال عامر " محـور الزمر سابقا " وتقاطعه مع محور صفط اللبن تحديداً بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

ويستلزم الأمر استمرار الغلق الكلى لمدة 10 أيام بدأت منذ صباح اليوم الخميس، وحتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 11/12/2021 على أن تكون الأعمال إبتداء من الساعة 12صباحا حتى الســاعه 5صباحاً فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

وأعدت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت التحويلة المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن إتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الآتي: السير بإتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل " المنزل الكائن بجوار مدخل الوصله المطلوب غلقها".

ـ السير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفة.

- استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفه حتى بداية شارع التحرير " الكائن أسفل محـور صفط اللبن " وصولاً حتى المطلع المـؤدي إلـى محور صفط اللبن من منطقة الشوربجي .

- السير باتجاه المطلع المؤدي إلى منطقة الطريق الدائري - كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بسبب الأعمال المشار إليها .

وتنوه الإدارة، أن المطلع الأخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير " بالدقى " يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلى المشار إليها.