«الرعاية الصحية»: وفد برلمانى يزور مجمع الإسماعيلية الطبى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن زيارة وفد برلماني، لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة في المحافظة، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، منذ منتصف فبراير من العام الجاري.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن الوفد البرلماني ضم السادة أعضاء مجلس النواب.

جانب من الجولة

وأضاف أن زيارة الوفد شملت تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، وإقامة المرضى الداخلية، وغرف العمليات، ,أقسام الأشعة والمعامل بمجمع الإسماعيلية الطبي، وغيرها من أقسام تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى بالمجمع، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والذين أثنوا على جودة الخدمات والرعاية الصحية التي وفرتها لهم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وتابعت الهيئة، أنه خلال الزيارة اطمأن الوفد البرلماني على صحة المواطن الذي أجريت له عملية زراعة الصمام الأورطي بتقنية التافي (TAVI)، كأول عملية من نوعها يتم إجراؤها داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، والتي تتجاوز تكلفتها نصف مليون جنيه، ولا يتحمل المواطن سوى نسبة مساهمة فقط قدرها 300 جنيه، حيث إنه من منتفعي خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، والتي تضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

جانب من الجولة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، دور مجلس النواب في وضع تشريعات تخدم القطاع الصحي للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وكان منها إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018، أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، بما يشمله من خدمات طبية وعلاجية متميزة بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، ومشيرًا إلى أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابي في مناخ يسوده أعلى مستويات الشفافية والإفصاح لصيانة حقوق ومقدرات الشعب، والمساهمة في تطوير البنية التشريعية للارتقاء بجودة الحياة الصحية للمصريين.

كما أكد الدكتور أحمد السبكي، استعداد هيئة الرعاية الصحية الدائم لتنفيذ جميع مطالب المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين من المواطنين، والذي يمثلها أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، ومنها الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر كأحد أهم الأهداف التنموية لما لها من عظيم الأثر على الجوانب التنموية الأخرى بالدولة.