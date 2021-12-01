الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«إنسان مميز» حكاية جديدة ضمن مسلسل «إلا أنا 2» تُعرض السبت

مايان السيد
مايان السيد

تبدأ السبت المقبل، حكاية جديدة ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، بعد انتهاء حكاية "طعم الدنيا" والتي تعرض آخر حلقاتها مساء اليوم الأربعاء، بطولة الفنانة إيمان العاصي.

الحكاية الجديدة باسم "إنسان مميز" وتخوض بطولتها الفنانة الشابة مايان السيد ونخبة من النجوم الشباب، وذلك ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا 2".

قصة وأحداث حكاية إنسان مميز

وتناقش حكاية "إنسان مميز" قضية مرض التوحد، حيث تظهر بطلة الحكاية مايان السيد بدور فتاة جامعية تعاني من التوحد، ولديها حلم تريد تحقيقه وهو التمثيل ويجسد الفنان تيام مصطفى قمر دور شقيقها ضمن الأحداث، وتقابل يوسف عثمان بالصدفة والذي يعمل مخرجًا مسرحيًا ويساعدها في تحقيق حلمها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.

وحكاية "إنسان مميز" من تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل ويشارك في بطولتها كل من الفنانة الشابة مايان السيد، والفنان الشاب تيام مصطفى قمر، والفنان يوسف عثمان، والفنانة الشابة منة عرفة.

مواعيد عرض مسلسل إلا أنا الجزء الثاني

ويعرض مسلسل «إلا أنا 2» حصريًا على قنوات «دي إم سي»، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة 8 مساءً.

مسلسل «إلا أنا» دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

حكاية «طعم الدنيا» من تأليف أمين جمال، محمد أبوالسعد، إبراهيم ربيع، إخراج أحمد حسن، بطولة إيمان العاصي - إسلام جمال - محمد علي رزق - أحمد والي - هاجر عفيفي - حنان سليمان - نهال عنبر - ريم أحمد - محمد أبوالسعد - هبة حسن - شريهان النجار - داليا هاشم - نغم صالح.

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