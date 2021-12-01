الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة ميدانية لرئيس مياه الفيوم لمتابعة مشروعات حياة كريمة بإطسا

جولة ميدانية لرئيس
جولة ميدانية لرئيس مياه الفيوم لمتابعة مشروعات حياة كريمة بم

تفقد المهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم خلال جولة ميدانية برفقة كل من المهندس مجدى صبحى مستشار رئيس الشركة لمشروعات حياة كريمة، والمهندس سامى كامل رئيس قطاع المياه والمهندسة عفاف فكرى مدير عام المشروعات؛ لتفقد موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز إطسا.


كما تفقد أعمال تنفيذ خط مياه الشرب قطر ٦٣٠ مم (بولى ايثلين) بطول ٩ كم بداية من إطسا مرورا بحلفا وصولا لقرية جردو كما تفقد أعمال المد والتدعيم والاحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي بقرية منية الحيط بطول ١٢ كم (أقطار ٢٠٠ و٢٥٠ و٤٠٠ و٤٥٠ مم - بلاستيك) وتم الوقوف على نسبة التنفيذ وما تم إنجازه على أرض الواقع. 

ووجه رئيس الشركة مقاولى التنفيذ بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ وضغط البرامج الزمنية لتنفيذ ما لا يقل عن  ١٠٠٠ متر طولى بشبكة صرف صحى منية الحيط بحلول منتصف الشهر الجاري، مؤكدا وجود آليات للمتابعة وعمل خريطة توضح الوضع الحالي والمستهدف وما تم تنفيذه على أرض الواقع، وتم التوجيه بزيادة حجم الأعمال وزيادة الفرق العاملة على تنفيذ أعمال المد والتدعيم والاحلال والتجديد ونهو الكميات المستهدفة قبل ١٥ ديسمبر الجارى. 

كما تفقد أعمال الإنشاءات لخزان ورافع يادم غالب سعة ٥ آلاف متر مكعب بتصرف طلمبات ٢٥٠ لترا ثانية والذى يهدف إلى تحسين ضغوط مياه الشرب بقرى الحجر والغرق، كما تمت متابعة تنفيذ خط مياه الشرب عزبة الجبل قلمشاة الونايسة أبوجندير بطول ٢٧ كيلو.

جولة ميدانية لرئيس مياه الفيوم لمتابعة مشروعات حياة كريمة بمركز إطسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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