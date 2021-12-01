حبس مالك مطبعة متهم بتزوير المستندات الرسمية وشهادات لقاح كورونا

قررت النيابة العامة، حبس متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام متهم بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ومزاولة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية من خلال إيهام ضحاياهم بقدرتهم على إنهاء مصالحهم، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومى، ببيانات معينة على غير الحقيقة بموجب مستندات مزورة نظير مبالغ مالية وقيامه باصطناع وتزوير بطاقات رقم قومى وتغيير محال الإقامة بها لعدد من الأشخاص "محددين"، بغرض الحصول على قروض بنكية من أحد البنوك.

وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الإستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص "شريك بإحدى المطابع" ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية»، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير الأختام والمحررات الرسمية والعرفية وترويجها علي عملائه راغبي الحصول عليها، ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية متخذًا من المطبعة المملوكة له والكائنة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية وكرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر المطبعة المشار إليها تم العثور على «4 أختام خشبية لشعار الجمهورية مقلدة لعدة جهات حكومية – 3 أكلاشيهات لعدة جهات حكومية – 2488 شهادة تطعيم لقاح فيروس كورونا خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية خالية البيانات ومعدة للتزوير – عدد من الأدوات المستخدمة فى اصطناع الأختام المزورة – مجموعة من المستندات خالية البيانات والمعدة للتزوير والمنسوب صدورها لعدة جهات حكومية – 66 ورقة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزور منسوب صدورها لعدة جهات حكومية – 3 هواتف محمولة».

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بقيامه بتقليد وتزوير أختام شعار الجمهورية، وأنه يستخدمها فى إصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية ومهرها بأختام شعار الجمهورية المقلدة وترويجها علي عملائه من راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتقاضاها نظير ذلك.