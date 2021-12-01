الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس القابضة للتشييد لـ«الدستور» يكشف خطة هيكلة شركات المقاولات

هشام ابو العطا
هشام ابو العطا

كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن خطة إعادة هيكلة الإدارات في الشركات.

قال رئيس الشركة القابضة لـ"الدستور" إنه جاري العمل على تنظيم هيكلة الإدارات في الشركات وفقًا للائحة الجديدة، موضحًا
أنه سيتم العمل علي تعديل منظومة الإدارة في القيادات التنفيذية وفقًا للهيكل التنظيمي المنصوص عليه في اللائحة الجديدة.

أشار رئيس الشركة إلى أنه تم دمج شركات المقاولات في 6 كيانات، مؤكدًا أن هذا الدمج يستهدف أحداث التكامل فيما بينهم،
مؤكدًا أنه من المستهدف إحداث دمج خاص بالنشاط لكل شركة، لكنه لم يحدث حاليًا حيث تستهدف الشركة القابضة أحداث دمج متخصص في النشاط بمعنى أن تكون هناك شركة خاصة بالطرق والبنية التحتية وأخرى، خاصة بالانشاءات بحيث كل شركة تكون متخصصة في نشاط معين من الكيانات الـ6 التي تم دمجها.

كان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير كشف عن عوائد مشروع تطوير الأرض المجاورة المحكمة الدستورية بالمعادي،
مضيفًا أن عوائد المشروع تبلغ 41 مليار جنيه، موضحًا أن شركات الإسكان التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير لها مشروعات عملاقة تدر عائد جيد للغاية تمثل نسبة كبيرة فيما تحقق إيرادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

مشروعات استثمارات خطة جنيه ممثل كبيرة تعاقد حكم تنفيذي إنشاء هدف معا هيكل مشروع وزارة قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام الشركة القابضة شركات المقاولات

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

لأول مرة.. صواريخ «جدارا» الأردنية المضادة للدبابات فى «إيديكس المصرى»

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

بعد شهور قليلة.. هاجر أحمد فى ورطة بسبب حفل زفاف زوجها.. ما القصة؟

«حميدتي»: العالم قد يواجه أزمة لاجئين جديدة في حال فتح السودان الحدود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج