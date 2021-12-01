رئيس القابضة للتشييد لـ«الدستور» يكشف خطة هيكلة شركات المقاولات

كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن خطة إعادة هيكلة الإدارات في الشركات.

قال رئيس الشركة القابضة لـ"الدستور" إنه جاري العمل على تنظيم هيكلة الإدارات في الشركات وفقًا للائحة الجديدة، موضحًا

أنه سيتم العمل علي تعديل منظومة الإدارة في القيادات التنفيذية وفقًا للهيكل التنظيمي المنصوص عليه في اللائحة الجديدة.

أشار رئيس الشركة إلى أنه تم دمج شركات المقاولات في 6 كيانات، مؤكدًا أن هذا الدمج يستهدف أحداث التكامل فيما بينهم،

مؤكدًا أنه من المستهدف إحداث دمج خاص بالنشاط لكل شركة، لكنه لم يحدث حاليًا حيث تستهدف الشركة القابضة أحداث دمج متخصص في النشاط بمعنى أن تكون هناك شركة خاصة بالطرق والبنية التحتية وأخرى، خاصة بالانشاءات بحيث كل شركة تكون متخصصة في نشاط معين من الكيانات الـ6 التي تم دمجها.

كان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير كشف عن عوائد مشروع تطوير الأرض المجاورة المحكمة الدستورية بالمعادي،

مضيفًا أن عوائد المشروع تبلغ 41 مليار جنيه، موضحًا أن شركات الإسكان التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير لها مشروعات عملاقة تدر عائد جيد للغاية تمثل نسبة كبيرة فيما تحقق إيرادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.