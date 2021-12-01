إدارة دمياط التعليمية تطلق ملتقي « لو بطلنا نحلم نموت»

شهد اليوم الأربعاء الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات ملتقي شباب إدارة دمياط التعليمية المقام تحت عنوان "لو بطلنا نحلم" بالتعاون بين توجهي التربية النفسية والتربية الاجتماعية بادارة دمياط، بحضور عبد العليم جمعة مدير عام الإدارة وعزه الهواري مدير عام مجمع اعلام دمياط.

وخلال كلمته، اعرب "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره لمدير عام مركز الإعلام بدمياط، والتي تحدثت فيها عن رصدها للعملية التعليمية، معربه عن تقديرها لجهود الدكتور خالد خلف التي يبذلها لصالح التعليم بدمياط علي مرئى ومسمع من الجميع.

وناقش "خالد خلف" الطلاب الحاضرين عن مفهوم عبارة لو بطلنا نحلم والفرق بينها وبين عبارة الحلم المنشود في حوار ودي بين الآباء والأبناء حول التعليم وتنمية المهارات الشخصية للطلاب داخل المنظومة التعليمية.

واستمع "وكيل الوزارة" الي بعض المشكلات التي تواجه الطلاب أثناء اليوم الدراسي بالمدارس، والتي كان منها "انا طالب بالتعليم الفني واعاني من نظرة بعض زملائي وبعض من المجتمع حيالها" وقام وكيل الوزارة بالرد عليه بالتحفيز لكون التعليم الفني في الوقت الحاضر ليس كما سبق بل هو الان يعد قاطرة التنمية الحديثة لمصرنا الحبيبة واختلفت التخصصات فيه بما يتناسب مع المستقبل ولطلاب التعليم الفني فرص كبيرة في الالتحاق بالكليات والمعاهد ودخول سوق العمل، كما عرضت إحدى الطالبات مشكلتها "ان المجتمع يطلق عليها انها من جيل الإنترنت أو الاون لاين وهو الأمر الذي تعاني منه" وقام وكيل الوزارة بالرد عليها انه أصبح الحاضر والمستقبل قائما علي التكنولوجيا والانترنت وهذا يعد أمرا جيدا لانتمائها لهذا التطور، موجها أن تأخد منه مايتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعنا والاستفادة من التطور التكنولوجي بمايخدم العملية التعليمية والحياة العامة، كما طالب بعض الطلاب بعمل ندوات متخصصة للمرحلة العمرية لهم، واستعرض مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية الندوات والمؤتمرات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الهيئات والمديريات المعنية بهذا الشأن.

وأكد "وكيل الوزارة" أن قيادات المديرية والإدارات التعليمية وجميع العاملين بالمدارس موجودين لخدمة الطلاب واحتوائهم وتقديم خدمة تربوية وتعليمية متميزة.

ووجه أبنائه الطلاب بالانضباط والإلتزام بقواعد ونظام المدرسة من حضور الطابور وممارسة الانشطة المختلفة وحضور معامل العلوم والتطوير التكنولوجي والإستفادة من الخدمات والمبادرات التي تقيمها المدرسة.

وأكد علي الجميع في حالة وجود أية شكوي من تقصير أو سوء معاملة التوجه باحترام للاخصائي الاجتماعي أو النفسي بالمدرسة وعرضها عليه أو للسيد مدير المدرسة أو مدير الإدارة أو عليه شخصيا مؤكدا أن مكتبه مفتوح للجميع وخاصة الطلاب التي نعمل من أجلها.

وخلال الملتقى ألقت الطالبه آيه حاتم من مدرسة اللوزي الثانوية بدمياط قصيدة لتحفيز زملائها علي التمسك باحلامهم وتحديد اهدافهم كما اهدت الطالبة منه عياد بالصف الثاني الثانوي بمدرسة اللوزى الثانوية بنات صوره للسيد وكيل الوزارة قامت برسمها واتقنتها باحترافية، واعجب بها وشكرها عليها موجها باشتراكها بمعارض التربية الفنية لوجود الموهبة بها ولتنميتها.

وفي نهاية الملتقى وعد وكيل الوزارة بتكراره دوريا علي جميع الإدارات التعليمية العشرة لمناقشة أبنائه الطلاب والوقوف علي اهم المشكلات التي تواجههم مقدما الشكر والتقدير للجميع وخاصة إدارة دمياط وتوجيه التربية النفسية والتربية الاجتماعية لحسن التنظيم.