غلق جزئي لشارع النزهة بالشيخ زايد في الاتجاهين ليومين

أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء قطع عرضى لشارع النزهة امام كمبوند جنه 2 محيط النادى الاهلى وذلك لمد كابلات جهد متوسط لمشروع شبكة كهرباء جنه 2 بتوسعات مدينة الشيخ زايد .

وتؤكد محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى للموقع المشار اليه لمدة يومان وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 3/12/2021 وحتى صباح يوم السبت الموافق 4/ 12/2021 على ان تكون الاعمال ابتداء من الساعة 1 صباحا وحتى 5 صباحا دون تعطيل حركة المرور.

وأشارت المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.