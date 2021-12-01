الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تغريدات قديمة لرئيس تويتر تعرضه للهجوم: «يميز بين الناس»

باراغ أغراوال
باراغ أغراوال

تعرض الرئيس التنفيذي الجديد لـ«تويتر» باراغ أغراوال، اليوم الأربعاء، للكثير من الانتقادات والهجوم اللاذع بعد إعلانه رئيسًا جديدًا للشركة، إذ نبش البعض في دفاتر أغراوال القديمة، علهم يعثرون على أي أمر مريب، فلم يجدوا إلا اليسير من التغريدات، لكنها كانت كفيلة بفتح النار عليه.


فقد تعرض الشاب الثلاثيني إلى هجوم لاذع من قبل كثيرين، بسبب تغريدات قديمة استخرجها مستخدمو المنصة وأعادوا تداولها خلال اليومين الماضيين.

وأثارت تلك التعليقات التي غردها على تويتر قبل سنوات، حيث لم يغرّد سوى 3239 مرة على مدار 13 عامًا، جدلاً بين بعض المحافظين في الولايات المتحدة، حيث اتهمه البعض بتحيزه ضد الأشخاص البيض، فيما قال آخرون إنه يميز بين الناس بناء على الدين والأصل وحتى العرق، وفق صحيفة واشنطن بوست.

كما علق حساب الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي على تغريدة له تعود لعام 2010 ووصفه بأنه "أسوأ بكثير" من الرئيس السابق جاك دورسي، بينما وجدت السيناتور مارشا بلاكبيرن «جمهورية من تينيسي» مشكلة في تغريدة أخرى له عن الدين، إذ زعم أن التعاليم القديمة سواء الدينية أو التقاليد الاجتماعية سبقها العصر.

من هو أغراوال؟


يذكر أن أغراوال هندي الأصل، وعمل مع «تويتر» على مدار العقد الماضي، حيث انضم إلى الشركة كمهندس برمجيات متميز ثم أصبح مديرا للتكنولوجيا.


وبصفته كبير موظفي التكنولوجيا، كان مسؤولاً عن "الاستراتيجية التقنية لتويتر والإشراف على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي عبر فرق المستهلكين والإيرادات والعلوم.

وقبل تويتر، عمل مع Microsoft و Yahoo و AT&T Labs.

درس بكالوريوس التكنولوجيا في علوم وهندسة الكمبيوتر في معهد آي آي تي بومباي وأكمل درجة الدكتوراه من جامعة ستانفورد.


وكان بدأ العمل مع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كمهندس عام 2011، ثم أصبح كبير موظفي التكنولوجيا في عام 2017. وهو مقرب من الرئيس التنفيذي المستقيل دورسي، حتى قيل إنه يشارك رؤيته للشركة.

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