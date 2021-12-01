الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي: لجنة عليا مشتركة لتفعيل العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه أجرى مباحثات مثمرة مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عكست تطابق الرؤى المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف الرئيس، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسبانيا، أن إسبانيا شريك رئيسي لمصر، والتعاون بين البلدين يتركز من خلال المنتدى الوزاري الذي يجمع الطرفين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة لتفعيل العلاقات الثنائية بما يعود على المصلحة المشتركة بالخير.

وأكد الرئيس على الحاجة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في جميع المجالات منها الزراعة والصناعة والطاقة وغيرها من المجالات، مؤكدا أنه تم المباحثات أيضا لزيادة أعداد السياح الإسبان إلى مصر.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية معالجة بؤر التوتر في المنطقة من خلال حلول تعزز الاستقرار وقدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز، صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي. 

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