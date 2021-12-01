اليابان: 10 دول إفريقية فى قائمة حظر الدخول بسبب «أوميكرون»

أعلنت الحكومة اليابانية، فرض حظر دخول البلاد على جميع الأجانب، بمن فيهم المقيمون الذين يحملون تأشيرات طويلة الأجل، والذين زاروا مؤخرًا أيًا من الدول الإفريقية العشر التي يُرجح أن تكون لديها عدوى واسعة النطاق لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو- في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء- إن الإجراء يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الخميس، وسيظل ساري المفعول في الوقت الحالي.

وأوضح أن الدول العشر الخاضعة لحظر العودة، هي أنجولا وبوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.

وأضاف أن بلاده تعمل على تضييق الأهلية لمثل هذه الإعفاءات في إطار الجهود المبذولة لإبعاد سلالة أوميكرون، ولن تقبل بعد الآن الطلاب الدوليين الذين تمولهم الحكومة أو المشاركين في برنامج التبادل والتعليم الياباني.

وحظرت اليابان، التي أكدت أول إصابة بمتغير أوميكرون أمس، بالفعل دخول أجانب من جميع أنحاء العالم، ويمكن منح استثناءات "لظروف خاصة" تشمل أزواج وأطفال أجانب لمواطنين يابانيين ودبلوماسيين وقضايا إنسانية.

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية على السلالة اسم "البديل المثير للقلق"، محذرة من أنها قد تكون شديدة العدوى أو قادرة على التهرب من المناعة المكتسبة من اللقاحات أو الإصابات السابقة.

وبالإضافة إلى الحظر المفروض على دخول الأجانب، تطلب اليابان الآن من المواطنين اليابانيين والمقيمين الأجانب العائدين من 27 دولة ومنطقة الخضوع لفترة حجر صحي تصل إلى 10 أيام لمدة أسبوعين في منشأة خصصتها الحكومة اليابانية لهذا الغرض، وأشارت الخارجية اليابانية إلى أن العائدين من نيجيريا والبرتغال وإسبانيا والسويد سيحتاجون، اعتبارًا من غد إلى الإقامة لمدة ثلاثة أيام في منشأة مخصصة من جانب الحكومة.