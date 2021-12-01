القومى للسينما يشارك ذوى الهمم احتفالاتهم فى اليوم العالمى للطفل

استمرارا للأنشطة الخارجية للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز و التي تقام بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة و الموهوبين والتعلم الذكي.

وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين القومي للسينما وإدارة المواهب والتعلم الذكي.

شارك المركز القومي للسينما الأطفال ذوي الهمم احتفالاتهم باليوم العالمي للطفل بمكتبة مصر العامة وجري التنسيق بين المركز وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي لإقامة العديد من الفعاليات لذوي القدرات الخاصة بمركز الثقافة السينمائية إبتدأ من الشهر القادم.



و أشارت الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية إلى أن الفعاليات التي من المقرر إقامتها وتشمل عروض أفلام الأطفال و استعراض المواهب الفنية لذوي القدرات الخاصة.

وياتي ذلك في ضوء توصيات السيناريست "زينب عزيز" بالاهتمام بهذه الفئة صاحبة القدرات الخاصة سعيآ من المركز و من خلال السينما بدمجهم في المجتمع و إظهار الموهوبين منهم لدعمهم و تشجيعهم على تقديم المزيد.