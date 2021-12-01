الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعويض 150 أسرة من سكان شارع حسين كامل لتوسعة طريق السويس

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه

واصلت لجنة تلقى طلبات صرف التعويضات لقاطني شارع حسين كامل سليم بألماظة بمصر الجديدة، أعمالها برئاسة إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، لتوسعة الشارع كامتداد لطريق السويس.

وأعلن إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، تلقى طلبات وصرف تعويضات لقاطني شارع حسين كامل سليم بألماظة بمصر الجديدة لتوسعة الشارع كامتداد لطريق السويس.

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في بيان له، أنه تم صرف التعويضات لعدد (١٥٠) أسرة حسب سعر المنطقة، بعد إتمام التقييم المالى للمساكن بمعرفة المقيم العقاري.

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وأكد صابر على أنه جارٍ المتابعة لاستمرار صرف التعويضات لتوسعة الشارع لخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس، والمتابعة لحين الانتهاء من صرف كامل التعويضات وتوسعة الشارع.

 

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تفقد أمس مركز التطعيم الرئيسي ضد فيروس كورونا بمدينة نصر التابع لمديرية الشئون الصحية؛ لمتابعة سير العمل والتسهيلات المقدمة للمواطنين لحصولهم على اللقاح بيسر وسهولة.
 

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى توافر جميع أنواع اللقاحات بالمركز، في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

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وأضاف محافظ القاهرة أن المركز يعمل من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٩ مساءً، ويستقبل من ١٠ إلى  ١٤ ألف مواطن يوميا، ويتوافر به خدمة تطعيم المسافرين  QR.code حتى الساعة ٨، كما أنه يوفر التطعيم بلقاح فايزر للشباب من ١٦ إلى ١٨ عام.
وتابع محافظ القاهرة سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح والتقى عددًا من المتواجدين بالمركز عقب حصولهم على التطعيم ضد كرونا.

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