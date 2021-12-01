الجزائر تمدد قرار رفع الحجر المنزلى لـ10 أيام

أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد قرارها بشأن رفع الحجر المنزلي عبر كافة أراضيها لمدة 10 أيام، ابتداء من يوم الأربعاء.



وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان لها، أن اتخاذها سلسلة من التدابير للتخفيف من القيود المفروضة على تنقلات وتجمعات الأشخاص، والتجمعات العائلية والأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، جاء تبعا للاستقرار النسبي للوضع الوبائي، مشيرة إلى أنه كان من الواجب أن يتم تدعيمها بتكثيف عمليات تلقيح السكان، الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية وحماية المواطنين والمجتمع.



وانتقدت الحكومة، في بيانها، ضعف وتيرة التطعيم في الجزائر رغم توفر اللقاح، وذلك في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي في العديد من مناطق العالم موجة جديدة من الجائحة، فضلا عن ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" الذي بات يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع العلمي.



ودعت الحكومة الجزائرية مواطنيها غير الملقحين إلى الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح المتواصلة في جميع أنحاء البلاد، معلنة اعتزامها إقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول الأراضي الجزائرية ومغادرتها، حيث سيتم تنفيذ هذا الإجراء في الأيام القليلة المقبلة فيما يخص نقل الـمسافرين عبر الطريق البحري.



كما حذرت الحكومة الجزائرية من أن السلطات قد تلجأ إلى إقرار تدابير صحية أكثر صرامة مع تطور الوضع الوبائي، لاسيما فيما يخص إجبار التلقيح، وتوسيع تقديم "الجواز الصحي" للتلقيح في بعض الأنشطة.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا و إسرائيل و بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

والإثنين اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن "أوميكرون" ستصل إلى الولايات المتحدة عاجلا أو آجلا لكن هذه السلالة تمثل "سببا للقلق وليس للذعر".