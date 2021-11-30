إحالة أوراق المتهمين بقتل مواطن فى المنزلة للمفتى

أحالت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة أوراق اثنين من المتهمين بقضية قتل عمد إلى مفتي الجمهورية وتحديد جلسة 1 من فبراير 2022 للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، وعضوية ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة ‏سر ‏محمد عبد الهادى.

وتعود أحداث القضية والمتهم فيه 11 شخصا، بقتل المرسى كمال جبر عاشور، فلاح، والمقيم بعزبة البلاسى مركز المنزلة، والشروع فى قتل 5 آخرين، إلى 5 يوليو 2020 و6 يوليو 2020 حينما قتل المتهمين المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد وجهزوا 2 بندقية، وأثناء قيادته سيارة ربع نقل ومعه باقي المجنى عليهم مستقلين بصندوق السيارة، قام المتهم الأول بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهم.

ثم قام المتهم الثاني بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهم مما تسبب في قتل المجنى عليه والشروع فى قتل كل من أحمد السيد جبر عاشور ٤١ سنة فلاح كان مترجلا على قدميه وقام المتهمون بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء والعصي كما شرعوا فى قتل المجنى عليهم المستقلين السيارة مع المتوفى وهم السيد احمد المتولى محمد جبر ٢٥ سنة بائع والمتولى المتولى محمد جبر ٥٥ فلاح ومحمد أحمد المتولى محمد ٣٢ سنة وأحمد المتولى محمد جبر ٦٠ سنة فلاح.

عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.