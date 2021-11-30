«ديلي ميل»: هذا الأسبوع لم يكن مثاليا للأمير تشارلز

أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن هذا الأسبوع لم يكن مثاليا للأمير تشارلز، بعد أن علم بأن هناك كتابا جديدا سيصدر اليوم يتهمه بالعنصرية بعد ادعاءات مؤلفه أن أمير ويلز سأل عن لون بشرة أبناء نجله الأصغر هاري وزوجته ميجان ماركل المستقبليين في حفل خطبتهما الذي أقيم في نوفمبر عام 2018.

وتابعت أنه رغم انزعاجه من الاتهامات والأكاذيب، وصل الأمير تشارلز إلى باربادوس ممثلاً للملكة في احتفال بالغ الأهمية للاحتفال بانتقال الجزيرة الكاريبية إلى جمهورية، من أجل مناقشة قضايا العرق وسياسات الهوية.

وأوضحت الصحيفة أنه بغض النظر عن صدق ادعاءات المؤلف الأمريكي كريستوفر أندرسن أم كذبها، فقد أثارت استياء العائلة المالكة ووصفها أحد المسئولين الملكيين بالخيال.