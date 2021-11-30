الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نائب وزير الطيران لـ«الدستور»: توقيع اتفاقيات مع شركات بالقارة الإفريقية قريبًا

نائب وزير الطيران
نائب وزير الطيران المدني

كشف اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب، نائب وزير الطيران المدني، عن قرب افتتاح نقاط جوية جديدة للشركة الوطنية للطيران «مصر للطيران» مع بداية العام الجديد، حيث سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة توقيع عددًا من الاتفاقيات والتعاقدات مع بعض الدول بالقارة الإفريقية، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على التوسع بنشاطاتها المختلفة داخل القارة السمراء.

وأضاف «ميهوب» في تصريحات لـ«الدستور»، أن الشهر المقبل سيشهد تفعيل الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة خلال مشاركتها بمعرض دبي للطيران 2021 الأيام الماضية، مع مساعد وزير السياحة والطيران بدولة سيريلانكا، حيث من المقرر أن يتم تحديد موعد انطلاق أولى الرحلات الجوية الدولية بين القاهرة وسيريلانكا عبر شركة مصر للطيران، عقب موافقة سلطتي الطيران المدني بالدولتين.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع بعض شركات الطيران الإفريقية، لافتا إلى أنه سيتم الإفصاح عن تلك المشاركة خلال الفترة القليلة المقبلة، في ظل حرص مسئولي وزارة الطيران المدني على السرية المطلقة في التعاقدات مع شركات الوزارة، مدللا على ذلك بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري خلال الآونة الأخيرة، وحرص العديد من شركات الطيران وخدمات الطيران على الدخول بسوق النقل الجوي المصري، والشراكة مع شركات وزارة الطيران المدني، ما سيعود بالنفع المالي والاقتصادي على المنظومة بشكل عام.

زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل

وأوضح اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، أن المطارات المصرية الرئيسية والإقليمية والسياحية تشهد مؤخرًا زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات، مشددًا على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الجوية الوافدة لمنظومة الطيران المدني المصري، في ظل تدهور الأوضاع الصحية بمختلف دول العالم.

كشف اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب نائب وزير الطيران المدني عن قرب إفتتاح نقاط جوية نائب وزير الطيران المدني مصر للطيران القارة الإفريقية وزارة الطيران المدني دبي للطيران 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم

تقلل الإصابة بأمراض القلب.. لماذا نتناول أطعمة غنية بـ أوميجا3؟

«الجمعة الوهمية»..تعرف على حقوق المستهلك خلال موسم التخفيضات

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

«أمطار خفيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جوتيريش: بوادر مشجعة في اتصالات المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين