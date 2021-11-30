نائب وزير الطيران لـ«الدستور»: توقيع اتفاقيات مع شركات بالقارة الإفريقية قريبًا

كشف اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب، نائب وزير الطيران المدني، عن قرب افتتاح نقاط جوية جديدة للشركة الوطنية للطيران «مصر للطيران» مع بداية العام الجديد، حيث سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة توقيع عددًا من الاتفاقيات والتعاقدات مع بعض الدول بالقارة الإفريقية، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على التوسع بنشاطاتها المختلفة داخل القارة السمراء.

وأضاف «ميهوب» في تصريحات لـ«الدستور»، أن الشهر المقبل سيشهد تفعيل الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة خلال مشاركتها بمعرض دبي للطيران 2021 الأيام الماضية، مع مساعد وزير السياحة والطيران بدولة سيريلانكا، حيث من المقرر أن يتم تحديد موعد انطلاق أولى الرحلات الجوية الدولية بين القاهرة وسيريلانكا عبر شركة مصر للطيران، عقب موافقة سلطتي الطيران المدني بالدولتين.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع بعض شركات الطيران الإفريقية، لافتا إلى أنه سيتم الإفصاح عن تلك المشاركة خلال الفترة القليلة المقبلة، في ظل حرص مسئولي وزارة الطيران المدني على السرية المطلقة في التعاقدات مع شركات الوزارة، مدللا على ذلك بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري خلال الآونة الأخيرة، وحرص العديد من شركات الطيران وخدمات الطيران على الدخول بسوق النقل الجوي المصري، والشراكة مع شركات وزارة الطيران المدني، ما سيعود بالنفع المالي والاقتصادي على المنظومة بشكل عام.

زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل

وأوضح اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، أن المطارات المصرية الرئيسية والإقليمية والسياحية تشهد مؤخرًا زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات، مشددًا على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الجوية الوافدة لمنظومة الطيران المدني المصري، في ظل تدهور الأوضاع الصحية بمختلف دول العالم.