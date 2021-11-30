الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة لإزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور «الفريق كمال عامر»

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

وجهت أجهزة محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر بعد تعويض قاطنيها.

وقامت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور بإزالة العقارات المتعارضة بنطاق منطقة أبوقتادة بحي بولاق الدكرور وذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجار استكمال الأعمال.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير شارعي النيل وسوريا بحي العجوزة لمتابعة نسب التنفيذ والتأكد من جودة الأعمال المنفذة علي الطبيعة والوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين . 

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطي بشارع النيل في المسافة بين كوبري 15 مايو حتي ميدان الكيت كات، حيث تم تدعيمها بأشجار النخيل والمسطحات الخضراء وذلك ضمن أعمال التطوير الشامل الذي يشهده الشارع . 

ووجه محافظ الجيزة بضرورة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير الشارع في أسرع وقت ممكن لما للشارع من أهمية مرورية لكونه يربط بين عدد من الأحياء والذي سيسهم في تخفيف الحركة المرورية .

وخلال تفقد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير شارع سوريا شدد على رئيس حي العجوزة بالتنبيه علي الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات القياسية والفنية مع مراعاة ارتفاع منسوب البلدورات للتسهيل علي المشاة. 

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام، واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، والأستاذ أشرف بكر، رئيس حي شمال الجيزة، والأستاذ عزت الخرصة، مستشار المحافظ لشئون البيئة .

محور الفريق كمال عامر تعارضات محور كمال عامر أحمد راشد محافظ الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم

تقلل الإصابة بأمراض القلب.. لماذا نتناول أطعمة غنية بـ أوميجا3؟

«الجمعة الوهمية»..تعرف على حقوق المستهلك خلال موسم التخفيضات

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

«أمطار خفيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جوتيريش: بوادر مشجعة في اتصالات المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين