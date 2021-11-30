وجهت أجهزة محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر بعد تعويض قاطنيها.

وقامت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور بإزالة العقارات المتعارضة بنطاق منطقة أبوقتادة بحي بولاق الدكرور وذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجار استكمال الأعمال.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير شارعي النيل وسوريا بحي العجوزة لمتابعة نسب التنفيذ والتأكد من جودة الأعمال المنفذة علي الطبيعة والوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطي بشارع النيل في المسافة بين كوبري 15 مايو حتي ميدان الكيت كات، حيث تم تدعيمها بأشجار النخيل والمسطحات الخضراء وذلك ضمن أعمال التطوير الشامل الذي يشهده الشارع .

ووجه محافظ الجيزة بضرورة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير الشارع في أسرع وقت ممكن لما للشارع من أهمية مرورية لكونه يربط بين عدد من الأحياء والذي سيسهم في تخفيف الحركة المرورية .

وخلال تفقد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير شارع سوريا شدد على رئيس حي العجوزة بالتنبيه علي الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات القياسية والفنية مع مراعاة ارتفاع منسوب البلدورات للتسهيل علي المشاة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام، واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، والأستاذ أشرف بكر، رئيس حي شمال الجيزة، والأستاذ عزت الخرصة، مستشار المحافظ لشئون البيئة .