المعهد الفرنسي للآثار الشرقية يطلق العدد 54 من مجلة «الحوليات الإسلامية»

أطلق المعهد الفرنسي للآثار الشرقية العدد 54 من الحوليات الإسلامية ملفًا دراسيًا حول "أعمال الحماية". وتعرض هذه الدراسات طرقًا مختلفة لعرض أو فرض أو طلب أو قبول أعمال الحماية، في الإمبراطورية الإسلامية أو على هامشها.

يقدم متخصصون في الأدب ومؤرخون من خلال تسع دراسات حالة آليات مختلفة لأعمال الحماية. وهم يستندون في دراستهم على مصادر متنوعة، أدبية أو وثائقية، منتجة باللغات العربية والبخترية والقبطية والبهلوية والفارسية. وتغطي هذه الدراسات مساحات وفترات زمنية مختلفة، من شبه جزيرة العرب في فترة بداية الإسلام امتدادًا إلى مصر والعراق وبلاد الصغد في القرن الثامن الميلادي، وإلى أفغانستان وإيران في القرن الثاني عشر الميلادي.

كذلك، تقدم «الحوليات» بابًا حرًا هو «المتنوعات» Varia. وتضم هذه المتنوعات ستة مقالات تغطي المجالات العلمية والفترات الزمنية التي يحددها الخط التحريري للمجلة.

الحوليات الإسلامية هي مجلة متعددة الاختصاصات، يصدرها المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (Ifao) منذ عام 1954، حيث تقوم المجلة بنشر دراسات جديدة سنويًا باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية عن مصر والعالم العربي الإسلامي منذ القرن السابع الميلادي وحتى وقتنا هذا. ويشتمل كل عدد، بدءًا من العدد 41 (2007)، على ملف خاص بموضوع معين بالإضافة لمقالات أخرى متنوعة المواضيع.

وتكون الأولوية في الحوليات الإسلامية ـ وذلك بصفة غير حصرية ـ للمقالات المكتوبة عن مصر، الأمر الذي يجعل منها المرجع العالمي الأشهر عن تاريخ هذا البلد بدايةً من القرن السابع الميلادي. ومع ذلك، فإنها تحرص على أن تبقى مفتوحة لمختلف الحقب وجميع بلاد المنطقة ذات الثقافة العربية الإسلامية منذ ظهور الإسلام، وكذلك لجميع الاختصاصات: التاريخ، تاريخ الفن، علم الآثار، الحفظ والترميم، اللغويات، الأدب، القانون، الدين، تاريخ العلوم، وعلم الإثنولوجيا.

وتنشر المجلة مقالات قصيرة ومطولة، ثرية بالرسومات ـ إذا لزم الأمر ـ، كما تقوم بعمل نشرات علمية لنصوص أو قطع أثرية، ولذلك فهي ترحب بأية دراسات علمية متعمقة. وتضمن الحوليات الجودة العلمية لمقالاتها عن طريق إخضاعها لمحكمين خارجيين. وتؤكد اللجنة العلمية المؤلفة من 17 عضوا ـ 6 فرنسيين و 11 أجنبيًا ـ الطبيعة متعددة الاختصاصات للحوليات الإسلامية.