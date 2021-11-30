الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«ساحة التهامى» تتاهب لاستقبال مريدى الصوفية فى الليلة الختامية لمولد الحسين

التهامى يستقبل شيخ
التهامى يستقبل شيخ الضيفية بساحته فى الحسين

أعلنت ساحة الشيخ ياسين التهامى بالحسين عن استقبال الزائرين فى مولد الإمام الحسين مساء اليوم، فهى من أبرز ساحات الصوفية التى تستقبل أحباب الإمام الحسين رضى الله عنه، ويعود تاريخ إنشاءها إلى عام 1990،على يد الشيخ ياسين التهامى.

كان "التهامى" قد استقبل العشرات من شيوخ الطرق الصوفية فى ساحته، منذ الخميس الماضى، حيث يقوم على خدمة الزائرين والمحبين للإمام الحسين، إضافة إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين، الأمر الذى جعل الساحة مقصداً للجميع.

كانت "ساحة التهامى" قد استقبلت وفد الطريقة الضيفية الخلوتية، أمس الأثنين، ووجه الشيخ محمود أبوعلى شيخ الطريقة الشكر للشيخ ياسين التهامى على الدور الذى يقوم به من أجل نشر المنهج الإسلامى المعتدل وكذلك المشاركة فى فعاليات مولد الإمام الحسين وتقديم الخدمات لزوار وقاصدى المشهد الحسينى، وكان برفقته عددا من قيادات الطريقة.

جدير بالذكر، أن الطرق الصوفية تحتفل اليوم بالليلة الختامية لمولد الإمام الحسين سبط الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بمشاركة عدد كبير من محبى وأتباع الصوفية والأشراف من مختلف أنحاء الجمهورية.

ويشارك في الفعاليات 80 طريقة، نصبت الخيام وفتحت الساحات فى منطقتى الأزهر والحسين لاستقبال المريدين، من أبرزها الساحة الهاشمية، الساحة الإدريسية، الساحة القادرية، الساحة العزمية، الساحة الأحمدية، الساحة البكتاشية، الساحة البدوية، الساحة البنجاوية، الساحة الجازولية والساحة القصبية"، وغيرها من الساحات التى تنظمها الصوفية من أجل الإحتفاء بذكرى الإمام الحسين.

مولد سبط النبي ساحة ياسين التهامى تستقبل المشاركين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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