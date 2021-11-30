الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر حاول ترويج 24 «فرش حشيش» في الطالبية

مخدرات
مخدرات

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش داخل مسكنه بمنطقة العروبة، ومصادرة المضبوطات.

كان العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث قسمي شرطة الطالبية والعمرانية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إخطاراً من المقدم محمد نجيب رئيس وحدة المباحث بقسم شرطة الطالبية، تفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مسجلة،  يدعي "ح . ا" أخطر عنصر إجرامي لترويج المواد المخدرة، متخذاً من مسكنه بشارع العروبة بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تم استهدافه بحملة أمنية أعدت له، وتم ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر علي "كمية كبيرة من جوهر مخدر الحشيش بلغت (24 فرش، مبلغ مالي 800 ألف جنيه، هواتف محمولة)، وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم.

وبمواجهته عما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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وائل لطفي

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