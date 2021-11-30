الكشف على 400 مواطن ضمن قافلة طبية في «الشيخ عبادة» بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا بقرية الشيخ عبادة بمجلس قروى الروضة قافلة علاجية مجانية بكافة التخصصات “باطنة، مخ وأعصاب، عظام، نساء وتوليد، انف واذن، وعيون”، وبالتعاون مع مديرية الصحة ، وتحت اشراف اسامه سيبويه رئيس مجلس قروى الروضة ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 400 حالة و توفير العلاج بالمجان لهم.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إن القافلة تأتى ضمن تكليفات اللواء الوزير اسامه القاضي محافظ المنيا، بتوفير كافة الرعاية الطبية والاهتمام بالمناطق والقرى المحرومة من الخدمات الصحية من خلال تنفيذ المبادرات الصحية التي تتبناها الدولة والمتابعة المستمرة والزيارات الميدانية و تكثيف القوافل الطبية حفاظا على صحة المواطنين و الارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة المنيا .

قافلة طبية

كانت مديرية الصحة، قد أعلنت تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



وأعلن الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية ستنظم علي مدار شهر ديسمبر القادم 7 قوافل طبية ببقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة والقري الأكثر أحتياجا بمراكز المحافظة حيث من المقرر أن تبدأ هذه القوافل في الأول من شهر ديسمبر وتستمر حتي يوم 30 من نفس الشهر.

قافلة طبية

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه القوافل ستبدأ بقرية ابشادات التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة خلال يومي الأربعاء والخميس 1 و2 ديسمبر القادم وستكون القافلة الثانية بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس يومي الأثنين والثلاثاء 6 و7 ديسمبر بينما ستكون القافلة الثالثة بقرية بلة المستجدة التابعة لمركز بني مزار شمال المحافظة يومي الإثنين والثلاثاء 13 و14 ديسمبر وستنظم المديرية القافلة الرابعة بقرية حلوة التابعة لمركز مطاي يومي الأربعاء والخميس 15 و16 ديسمبر، ثم تعود القوافل الطبية لمركز دير مواس بقرية تل العمارنة يومي الإثنين والثلاثاء 20 و21 ديسمبر وتختتم القوافل الطبية بمركز العدوة شمال المحافظة.

وسيتم تنظيم قافلة خلال يومي الأثنين والثلاثاء 27 و28 ديسمبر بقرية الشيخ مسعود علي أن تكون آخر قافلة طبية خلال هذا الشهر بقرية الجهاد 4 التابعة لمركز العدوة يومي الأربعاء والخميس 29 و30 من شهر ديسمبر.