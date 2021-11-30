حبس 150 تاجر مخدرات و29 بلطجيًا بالمحافظات

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا 6 حوادث متنوعة، و29 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و150 تاجر مخدرات بحوزتهم 17 كيلو مواد مخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.

جاء ذلك في اطار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.