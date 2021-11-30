الهند و أورجواي تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، أن الهند و أورجواي استعرضتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية و بحثتا الخطوات اللازمة لزيادة الاستثمارات والتجارة والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات ونقل المنتجات الدوائية ، بالاضافة إلى تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين .

وأوضحت الوزارة - في معرض بيان نشرته اليوم - عن زيارة قامها بها وفد من الوزارة إلى أورجواى أمس، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن قضايا اقليمية متعددة ، وأكدا ضرورة تعزيز التنسيق بين ممثلى البلدين فى الساحات الدولية والاقليمية .

وأضافت الوزارة فى بيانها “ انه تم خلال مشاورات الجانبين استعراض أوجه التعاون الثنائى القائم ، وان الجانبين حددا خطوات لتعزيز التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات، وتمت مناقشة الاجراءات التى يتم اتخاذها لمكافحة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19”، ومسألة الحصول على لقاحات التطعيم ضد الفيروس والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم " .

واشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن المشاورات بين الجانبين جرت فى جو ودى ، وأن الجانبين اتفقا على اجراء الجولة القادمة من المشاورات فى نيودلهى .

فيما أفادت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين بأن الهند سجلت 24889 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 48.31 مليون منذ بدء الجائحة، وسجلت البلاد 110 وفيات جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 781907.

وعلي صعيد آخر، قال وزير القانون الهندي كيرين رييجو، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في ضمان تحقيق العدالة بشكل مستدام وتقليل تراكم القضايا العالقة.

وصرح الوزير الهندي - في كلمته أمام الجلسة الختامية لحدث يوم الدستور الذي نظمته المحكمة العليا - بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تطبيق أدوات إدارة المحكمة؛ مثل إدارة تدفق القضايا، والمعلومات عبر الإنترنت لقوانين القضايا، والخوارزمية الآلية، بمعنى آخر توفير نظام دعم قائم على تعزيز كفاءة الأداء القضائي.