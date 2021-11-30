الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند و أورجواي تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وزارة الشئون الخارجية
وزارة الشئون الخارجية الهندية

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، أن الهند و أورجواي استعرضتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية و بحثتا الخطوات اللازمة لزيادة الاستثمارات والتجارة والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات ونقل المنتجات الدوائية ، بالاضافة إلى تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين .
وأوضحت الوزارة - في معرض بيان نشرته اليوم - عن زيارة قامها بها وفد من الوزارة إلى أورجواى أمس، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن قضايا اقليمية متعددة ، وأكدا ضرورة تعزيز التنسيق بين ممثلى البلدين فى الساحات الدولية والاقليمية .
وأضافت الوزارة فى بيانها “ انه تم خلال مشاورات الجانبين استعراض أوجه التعاون الثنائى القائم ، وان الجانبين حددا خطوات لتعزيز التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات، وتمت مناقشة الاجراءات التى يتم اتخاذها لمكافحة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19”، ومسألة الحصول على لقاحات التطعيم ضد الفيروس والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم " .
واشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن المشاورات بين الجانبين جرت فى جو ودى ، وأن الجانبين اتفقا على اجراء الجولة القادمة من المشاورات فى نيودلهى .

فيما أفادت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين بأن الهند سجلت 24889 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 48.31 مليون منذ بدء الجائحة، وسجلت البلاد 110 وفيات جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 781907.

وعلي صعيد آخر، قال وزير القانون الهندي كيرين رييجو، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في ضمان تحقيق العدالة بشكل مستدام وتقليل تراكم القضايا العالقة.
وصرح الوزير الهندي - في كلمته أمام الجلسة الختامية لحدث يوم الدستور الذي نظمته المحكمة العليا - بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تطبيق أدوات إدارة المحكمة؛ مثل إدارة تدفق القضايا، والمعلومات عبر الإنترنت لقوانين القضايا، والخوارزمية الآلية، بمعنى آخر توفير نظام دعم قائم على تعزيز كفاءة الأداء القضائي.

نيودلهي الهند أورجواي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-11-2021

الداخلية تكشف تفاصيل الاشتباه فى «جسم غريب» بالجيزة

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

تجديد حبس «هكر» عملاء البنوك 15 يومًا

النشرة المرورية اليوم الثلاثاء.. كثافات بمحاور القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين إقدام الرئيس الإسرائيلي على اقتحام الحرم الإبراهيمي

البرلمان العربى يوجه خطابات للأمم المتحدة بشأن اقتحام رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمى

أول سفير إسرائيلى لدى البحرين يصل المنامة لبدء مهمته الدبلوماسية