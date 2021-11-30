الصين: 39 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 39 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، انخفاضا من 41 في اليوم السابق.



وأفاد بيان من اللجنة بأن 21 من الإصابات الجديدة محلية، وذلك دون تغيير عن اليوم السابق.



وسجلت الصين 22 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636 وحتى يوم الاثنين، سجل بر‭ ‬الصين الرئيسي 98711 إصابة مؤكدة.

وعلي صعيد آخر، قالت إدارة الطيران المدني بالصين إنها ستعلق رحلات شركة الخطوط الجوية الفرنسية الأربع بين باريس وتيانجين اعتبارا من 29 نوفمبر بسبب إصابات كوفيد-19.

وأضافت الإدارة في بيان على موقعها على الإنترنت بأن الاختبارات أثبتت إصابة 11 راكبا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية في 12 نوفمبر لدى وصولهم إلى البلاد.

إلى ذلك أشارت دراسة أجراها علماء رياضيات في جامعة بكين أمس الأحد أن الصين قد تشهد أكثر من 630 ألف إصابة يوميا بكوفيد-19 إذا تخلت عن سياساتها الصارمة من خلال رفع قيود السفر.

وقال العلماء في التقرير الذي نشره المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الصين لا تستطيع رفع قيود السفر دون وجود لقاحات أكثر كفاءة أو علاجات محددة.

وبرأي التقرير فإن الإصابات اليومية الجديدة في الصين ستصل إلى 637155 على الأقل إذا تبنت استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الجائحة.

وأضاف أن الإصابات اليومية ستصل إلى 275793 إذا اتبعت الصين نفس نهج بريطانيا، و إلى 454198 إذا طبقت نهج فرنسا.