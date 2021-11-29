استمرار ارتفاع أعداد وفيات وإصابات كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الاثنين، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي قارة أسيا، وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 1103 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. لترتفع إجمالي الإصابات إلى 263 ألفًا و 486 حالة، موضحة أنه توفي 9 أشخاص آخرين جراء إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 710 أشخاص.

وفي أذربيجان، سجلت وزارة الصحة 587 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 586 ألفا و 640 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 7833 حالة عقب تسجيل 26 حالة وفاة واحدة على مدار أمس.

وسجلت سلطات الصحة في بنجلادش حالتي وفاة، و227 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 27 ألفا و980 حالة، وإجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة مليون و576 ألفا و11 إصابة.

أما في إندونيسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة إضافة 11 حالة وفاة، و176 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير إلى إجمالي ضحايا الفيروس، والذي ارتقى بذلك إلى 143 ألفا و819 حالة وفاة، و4 ملايين و256 ألفا و112 إصابة.

وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية 22 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و 58 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة على مدار أمس.

وفي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 83 ألفا و365 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48 مليونا و195 ألفا و182 حالة، كما تم تسجيل 961 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 777 ألفا و417 حالة.

فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل وفاة 231 شخصا وإصابة 9 آلاف و90 آخرين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 614 آلاف و278 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 22 مليون و80 ألفا و906 إصابة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2951 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 مليون و883 آلاف و842 حالة، كما سجلت 212 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 293 ألفا و897 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2904 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و794 آلاف و286 حالة، كما سجلت 19 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و686 حالة.

وأوروبيا، في المملكة المتحدة، أبلغت سلطات الصحة عن 35 حالة وفاة، و42 ألفا و583 إصابة جرى تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بفيروس "كورونا" 144 ألفا و137 حالة، بينما وصلت حصيلة الإصابات إلى 9 ملايين و932 ألفا و804 إصابات.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 آلاف و 975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و65 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 5 ملايين 7 ألاف و818 إصابة والوفيات إلى 133 ألفًا و674 حالة وفاة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وفي اليونان، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 6677 إصابات شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. لترتفع إجمالي الإصابات إلى 931 ألفًا و 183 إصابات. أوضحت الوزارة أن 104 أشخاص آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18 ألفًا و 67 حالة.

وفي إسبانيا، سجّلت السلطات الصحية 7 آلاف و 193 إصابة خلال اليوم الأخير، و21 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليقف إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 5 مليون و131 ألف و131 حالة، فيما ارتفع وصل العدد التراكمي للوفيات إلى 87 ألفا و955 إصابة.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 13 حالة وفاة، 1635 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البرتغال إلى 18 ألفا و430 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى مليون و126 ألفا و318 إصابة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 131 ألفا و 28 حالة. كم أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 590 حالة بعد تسجيل حالتين على مدار أمس.

أما في بيلاروسيا، تم تسجيل 1484، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 13 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 653 ألفا و323 حالة إصابة فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات 5067 حالة وفاة.

وأبلغت السلطات الصحية في كرواتيا عن 67 حالة وفاة، وألف و31 إصابة، يرتفع بها إجمالي الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 10 آلاف و826 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي إلى 604 آلاف و347 إصابة.

وأعلن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة تسجيل 33 حالة وفاة، و21 ألفا و552 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات المؤكدة إلى 19 ألفا و349 حالة، وإجمالي الإصابات إلى مليوني و621 ألفا و22 إصابة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و526 إصابة جديدة و37 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد مليون و151 ألفا و809 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12 ألفا و425 وفاة.

كما سجلت السلطات الصحية في صربيا 2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و 252 ألفًا و 573 حالة. وذكرت وزارة الصحة الصربية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 11 ألفا و 637 حالة وفاة عقب تسجيل 49 حالة جديدة على مدار أمس.

وإفريقيًا، سجلت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا ألفي و273 حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حتى الآن إلى مليوني و963 ألفا و679 إصابة. وذكر بيان لوزارة الصحة في البلاد قوله إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 89 ألفًا و 822 حالة، عقب تسجيل 25 حالة وفاة جديدة.

وفي كينيا، رصدت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير حالة وفاة وحيدة، و28 إصابة، ليبلغ إجمالي الوفيات بين من أُصيبوا بالفيروس 5 آلاف و334 إصابة، وإجمالي الإصابات المؤكدة 254 ألفا و979 إصابة.