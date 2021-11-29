إحالة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى المرج للجنايات

أحالت نيابة المرج، اليوم الاثنين، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء، بمنطقتى المرج والسلام، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين 3عاطلين لهم معلومات جنائية، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقتى المرج والسلام .

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 عاطلين، متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة المرج.

البداية بلاغ تلقاه قسم شرطة المرج، من موظف يفيد بتعرضه لعملية سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض على يد 3 أشخاص واستولوا منه على مبلغ مالى و2 هاتف محمول وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن 3 أشخاص لهم معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهمين وضبطهم .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة بالإكراه وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي، والهاتفين المستولى عليهما، وأضافوا بإنفاقهم جزءا من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.