«الزراعة» تكشف طرق الوقاية من حمى الوادي المتصدع

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أسباب مرض حمى الوادي المتصدع وأعراض وطرق الوقاية منه.

وقال تقرير لوزارة الزراعة أن فيروس حمى الوادي المتصدع ينتقل عن طريق لسعات البعوض، كما تنتقل العدوى عن طريق ملامسة دم أو سوائل وأنسجة الحيوانات المصابة، أو عن طريق استنشاق الرذاذ المتطاير من أنسجة الحيوانات المصابة أو أجنتها ويشار إلى أنه قد تم عزل الفيروس المسبب للمرض من نوعين من الخفافيش.

فترة الحضانة المرض

وأضاف التقرير أنه تختلف فترة حضانة المرض على حسب نوع الحيوان وحجمه، وفي معظم الحالات تكون فترة الحضانة من 12 ساعة لـ4 أيام ولكن هناك حالات استثنائية تصل فيها فترة الحضانة لـ7 أيام.

أعراض المرض

وأوضح التقرير أن هناك بعض الأمراض التي تظهر على الحيوانات المصابة منها، الخمول وزيادة معدلات الوفيات، سيولة اللعاب، فقدان الشهية، انخفاض وزن الحيوان، إسهال كريه الرائحة، انخفاض إدرار اللبن، حدوث إجهاض، ارتفاع في درجات الحرارة من 40 -42.

طرق الوقاية والعلاج

وأكد التقرير أنه بسبب أن المرض من الأمراض الفيروسية فلا يوجد له علاج ولكن هناك تحصينات تقي الحيوان من الاصابة بالفيروس حيث يجب إعطاء جرعتان منه للحيوان خلال فترة 2-4 أسابيع باللقاح النسيجي الميت.

كما يجب اتباع كافة الاجراءات الوقائية وهي مكافحة القوارض والحشرات خاصة البعوض، ومقاومة البعوض في الطور اليرقي بردم أو رش البرك والمياه الراكدة، بالإضافة لمراعاة عدم نقل الحيوانات غير المحصنة من مكان لآخر أثناء الوباء، بجانب نشر التوعية الصحية بين العاملين بالسلخانات والحظائر والمختبرات البيطرية والمستشفيات واتباع الإجراءات الصحية اللازمة