الإثنين 29 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن القليوبية يضبط مهتز نفسيًا طعن والده بسكين فى طوخ

طعن
طعن

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، قبل قليل، القبض على مهتز نفسيًا حاول طعن والده بالسكين، خلال حالة هياج أصيب بها وعندما حاول الأب تهدئته تشاجر معه وطعنه طعنة بسيطة في الرقبة.

وأمرت النيابة العامة بحجز المتهم على ذمة التحقيق لبيان سلامة قواه العقلية وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات وسؤال الأب الذي تلقى العلاج بالمستشفى وخرج لاستكماله بالمنزل.

البداية بلاغ تلقاه اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بإصابة أب بجرح في الرقبة ونقله للمستشفى للعلاج بسبب محاولة نجله المهتز عقليا طعنه بالسكين.

انتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ وبسؤال الأب تبين أن نجله مهتز عقليا ويعاني من الاكتئاب ونوبات الهياج وخلال حالة من حالات الهياج التي أصابته اليوم حاول تهدئته ولكنه أمسك بسكين حاول طعن والده مما أصابه بجرح بسيط في الرقبة وتم نقله للعلاج، وجرى حبس الابن للتحقيق معه.

وبسؤال شهود الواقعة أكدوا أن الابن يعاني من حالة نفسية وأنه دائم حالات الهياج وأنه تشاجر مع والده واستل سكينا وضربه في عنقه مما تسبب في جرحه والذهاب به إلى المستشفى للعلاج.

 

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