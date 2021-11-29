وزير الإنتاج الحربي يلتقي نائب وزير احتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، «سانج إيل» نائب وزير احتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية ضمن فعاليات اليوم الأول من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» ويقام بمصر في نسخته الثانية بمركز المنارة خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتى ٢ ديسمبر ٢٠٢١ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

في بداية اللقاء، تم الترحيب بوفد كوريا الجنوبية والتأكيد علي عمق العلاقات بين الجانبين والتطور الملحوظ التي شهدته خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية عام ٢٠١٦ وما نتج عنها من تقوية للعلاقات بين الدولتين ونقلها إلى مرتبة الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وخلال اللقاء، أشار الوزير «مرسى» إلى زيارته الأخيرة لجمهورية كوريا الجنوبية تلبية للدعوة الموجهة من وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي لحضور فعاليات معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع (ADEX-2021)، مشيراً إلى الزيارات الميدانية التي قام بها سيادته خلال فترة المعرض للشركات التي لها تعاون قائم بالفعل مع شركات الإنتاج الحربي مثل شركات (هانوا، هيونداي ويا)، أيضاً تم مناقشة الموضوعات التي يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة بمجالات التصنيع المماثلة وكان على رأس هذه الموضوعات دراسة إمكانية التعاون مع الجانب الكوري في التصنيع المشترك لدبابة القتال الرئيسية K2 وضرورة إنهاء أعمال الممارسة لتوقيع عقد التصنيع المشترك للهاوتزرK9 خلال فعاليات معرض «EDEX 2021».

وأشار إلى أن تبادل الزيارات بين الجانبين تساعد على الوقوف على مستجدات التعاون، لافتاً إلى أن مشاركة سانج ايل بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» جاءت لتعزز أطر التعاون بين الطرفين.

وعقب ذلك حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي علي اصطحاب الوفد الكوري بجولة داخل جناح الوزارة في معرض «EDEX2021» استعرض خلالها أحدث المنتجات العسكرية من أسلحة ومعدات وذخائر وتشارك بها الشركات التابعة للوزارة.

من جانبه، أكد «سانج إيل» نائب وزير احتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية أن هذه الزيارة تعد فرصة هامة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيات حديثة بمجال الأنظمة الدفاعية، مشيداً بما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربي، مضيفاً أنه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلى عقد شراكات استراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي مع وزارة الإنتاج الحربي وكذلك كبرى الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وأكد أن الافتتاح عكس تنظيماً فريداً ومتميزاً للمعرض مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان المحافظة على صحة وسلامة العارضين والمشاركين، مضيفاً أن افتتاح المعرض جاء كذلك ليؤكد التقدم الهائل الذي تتمتع به مصر في مجال التصنيع العسكري.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يأتي تعزيزاً للعلاقات القوية بين الجانبين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء على تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.