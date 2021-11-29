الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. «زهراء المعادى» تعتمد توزيع الأرباح على المساهمين

زهراء المعادي
زهراء المعادي

تعتمد شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير- إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، توزيع الأرباح على المساهمين غدا الثلاثاء المقبل.

وكشفت القوائم المالية لشركة زهراء المعادي، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 64.2 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 211.01 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 128.5 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 113.44 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 122.86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، صافي ربح بلغ 90.08 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 69.45 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 120.68 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 68.74 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي

ووافق مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، على إسناد أعمال تطوير وإنشاء تجمع سكني متكامل على أرض الشركة بمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 34 فداناً إلى شركة ليوبارد للمقاولات.

وقالت الشركة، إن ذلك على أساس نسبة مشاركة 50% إلى 50%، بقيمة تقديرية لمبيعات المشروع 3.29 مليار جنيه.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، صافي ربح بلغ 211.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 128.51 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة ذاتها إلى 81.77 مليون جنيه مقابل 52.61 مليون جنيه في الفترة المقارنة بالعام الماضي.

وزارة جديدة بداية الشركات جديد تطوير ماضي سبتمبر أرباح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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