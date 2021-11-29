«آراب نيوز» تبرز توقعات الحكومة المصرية بارتفاع الاستثمارات في قطاع السياحة

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" تأكيد الحكومة المصرية هذا الأسبوع على أن قطاع السياحة يحتل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري بسبب معدلات نموه المرتفعة ومساهمته القطاعية الكبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقالت الصحيفة إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أشارت إلى أنه من المقدر أن تبلغ استثمارات قطاع السياحة والآثار نحو 8,5 مليارجنيه في العام المالي 21/2022، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 64% من 5.2 مليار جنيه في السنة المالية 20/2021.

وأضافت أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، استعرضت هذا الاسبوع مستهدفات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي 21/2022، مشددة على أهمية قطاع السياحة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى إنه من المقدر أن يصل إنتاج القطاع إلى نحو 120 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل بلوغه 93 مليار جنيه خلال عام 20/2021، أي بمعدل نمو يتجاوز الـ 29%.

وتابعت إن من المستهدف أن يرتفع نصيب قطاع السياحة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 21/2022 إلى 91,4 مليار جنيه مقارنة بنحو 69,5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 31,5%.

وتعمل مصر على تنفيذ الرؤية التنموية لقطاع السياحة تتمثل فى أن تكون مصر مقصداً سياحياً مستداماً وجاذباً على المستوى الإقليمي والدولي وداعمًا أساسيًا للاقتصاد القومي وللأهداف الأممية للنمو المستدام، حيث تعمل وزارة السياحة على خطة للترويج السياحي بهدف وضع مصر على خريطة السياحة العالمية كمقصد سياحي هام لتشجيع وجذب السائحين العرب والأجانب عن طريق الدعاية واستخدام الاحتفاليات لجذب ولفت أنظار العالم.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في استعراضها المؤشرات الأوليّة لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022، أشارت إلى إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، حيث بلغ معدل النمو 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، فيما أرجع الخبراء أرجعوا هذا الإنجاز إلى تطور قطاعي الصناعة والسياحة في البلاد.