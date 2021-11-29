منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني يعقد اجتماعه افتراضيًا.. الخميس

أعلن منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني، أن التحالف من المقرر يعقد اجتماعه افتراضيا يوم الخميس المقبل، لإعلان قراره بشأن مستويات الإنتاج لشهر يناير، حيث ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين لتعوض بعض الخسائر بعد انخفاضها يوم الجمعة نحو عشرة دولارات للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس برنت 3.05 دولار أو 4.2 في المئة إلى 75.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 0014 بتوقيت جرينتش بعد هبوطها 9.50 دولار يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.27 دولار أو 4.8 في المئة إلى 71.42 دولار للبرميل بعد أن هبط 10.24 دولار في الجلسة السابقة.

وانهارت أسعار النفط مع الأسواق المالية الأخرى يوم الجمعة أكثر من عشرة في المئة في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل نيسان 2020 بعد أن أثارت السلالة الجديدة مخاوف المستثمرين وزادت من المخاوف من إمكانية تزايد فائض المعروض في الربع الأول.