الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. عرض «بيت جوتشي» لأول مرة في الشرق الأوسط بمهرجان القاهرة

بيت جوتشي
بيت جوتشي

يعرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي "بيت جوتشي"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم "بيت جوتشي" من إخراج ريدلي سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وأحداثة مستوحاة من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة جوتشي.

يمتد هذا الفيلم على مدى ثلاثة عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل في نهاية المطاف، ويكشف عن معنى الاسم وقيمته، وإلى أي مدى ستذهب العائلة للسيطرة.

يعرض الفيلم الذي تبلغ مدته 157 دقيقة، في الساعة الـ 9 مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وسيكون عرضه الثاني يوم الأربعاء 1 ديسمبر، في تمام الساعة الـ 10 مساء، بمسرح النافورة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

يعرض اليوم، لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي "خلية النحل"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "خلية النحل" من إخراج بليرتا باشولي، وإنتاج عدة دول هي كوسوفو، سويسرا، ألبانيا، جمهورية مقدونيا.

يأتي ذلك بالإضافة لعرض الفيلم الروائي "صلاة من أجل المسلوبين"، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن المسابقة الدولية بالدورة الـ 43، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم " صلاة من أجل المسلوبين" من إخراج تاتيانا هيزو، ومن إنتاج المكسيك وألمانيا والبرازيل.

أحداث الفيلم تدور في بلدة جبلية في المكسيك، حيث تستولي ثلاث فتيات صغيرات على منازل أولئك الذين فروا وارتدوا ملابس النساء عندما لا يراقبهم أحد، ولديهم مكان للاختباء فيه للبقاء في مأمن من أولئك الذين سيأسرونهم، لكن أصداء العنف القاتمة تصبح تهديدا لا مفر منه أبدا.

اليوم الشرق الأوسط الفيلم بيت جوتشي القسم الرسمي بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائى

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

وزير المالية: تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية تشجيعًا للصناعة الوطنية

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

توفير 8207 فرص عمل جديدة للشباب بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الخليل عقب اقتحام «هرتسوغ» للحرم الإبراهيمي

اليابان تدعم موزانة فلسطين بـ10 ملايين دولار