اليوم.. عرض «بيت جوتشي» لأول مرة في الشرق الأوسط بمهرجان القاهرة

يعرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي "بيت جوتشي"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم "بيت جوتشي" من إخراج ريدلي سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وأحداثة مستوحاة من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة جوتشي.

يمتد هذا الفيلم على مدى ثلاثة عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل في نهاية المطاف، ويكشف عن معنى الاسم وقيمته، وإلى أي مدى ستذهب العائلة للسيطرة.

يعرض الفيلم الذي تبلغ مدته 157 دقيقة، في الساعة الـ 9 مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وسيكون عرضه الثاني يوم الأربعاء 1 ديسمبر، في تمام الساعة الـ 10 مساء، بمسرح النافورة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

يعرض اليوم، لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي "خلية النحل"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "خلية النحل" من إخراج بليرتا باشولي، وإنتاج عدة دول هي كوسوفو، سويسرا، ألبانيا، جمهورية مقدونيا.

يأتي ذلك بالإضافة لعرض الفيلم الروائي "صلاة من أجل المسلوبين"، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن المسابقة الدولية بالدورة الـ 43، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم " صلاة من أجل المسلوبين" من إخراج تاتيانا هيزو، ومن إنتاج المكسيك وألمانيا والبرازيل.

أحداث الفيلم تدور في بلدة جبلية في المكسيك، حيث تستولي ثلاث فتيات صغيرات على منازل أولئك الذين فروا وارتدوا ملابس النساء عندما لا يراقبهم أحد، ولديهم مكان للاختباء فيه للبقاء في مأمن من أولئك الذين سيأسرونهم، لكن أصداء العنف القاتمة تصبح تهديدا لا مفر منه أبدا.