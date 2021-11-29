الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إرسال عينة من مواد مخدرة ضبطت بحوزة شاب وفتاة للمعمل الكيماوى

مواد مخدرة
مواد مخدرة

أقرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة  شاب وفتاة بمنطقة التجمع،  للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين عثر بحوزتهما على (200 جرام من مخدر الاستروكس، و300 جرام من مخدر الهيروين) داخل حقيبة بسيارة يستقلها المتهمان.

وكان ضباط قسم شرطة التجمع، قد تمكنوا من ضبط سيارة يستقلها شاب وفتاة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

شاب فتاة عاطل نيابة التجمع

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