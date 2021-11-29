الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب يكشف عن معوقات منعته من التعامل مع روسيا خلال فترة حكمه

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس" الأمريكية: إن حملة التشويه التي استمرت معظم فترة حكمه منعته من التعامل مع روسيا وتحقيق نتائج "جيدة جدا" لكلا البلدين، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية اليوم الإثنين.

وأشار ترامب إلى كل الاتهامات التي وجهها معارضوه ضده  خلال فترة حكمه، والتي تزعم بالتدخل الروسي خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.

وقال: "هذا استغرق عامين ونصف وجعل من الصعب جدا التفاعل مع بعض البلدان، وخاصة روسيا. 

وكانت روسيا قد نفت كافة الاتهامات الموجهة ضدها بمزاعم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية  
التي فاز بها ترامب.

يأتي هذا فيما أفرجت المحكمة الجزئية في مانهاتن الأمريكية، الإثنين الماضي، عن مايكل كوهين محامي الرئيس  ترامب، بعد أن أمضى عقوبة السجن 3 سنوات على خلفية إدانته بمخالفات مالية خلال حملة ترامب الانتخابية وجرائم أخرى.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فقد أبلغ “كوهين” الصحفيين خارج المحكمة، بأنه سيظل تحت الإفراج المشروط لثلاث سنوات، ويعتزم العمل مع سلطات إنفاذ القانون "لضمان محاسبة الآخرين على أفعالهم السيئة إذ لا أحد أبدًا فوق القانون".

وبعد دقائق نشر كوهين على "تويتر" صورة له مبتسمًا ويستعرض أوراق إطلاق سراحه، وكتب: "هكذا تبدو الحرية أخيرا!".

وكان كوهين الذي مثل نفسه طوال الإجراءات الجنائية، قد أدين في ديسمبر 2018 بارتكاب مخالفات بتمويل حملة ترامب والتهرب الضريبي إلى جانب مخالفات أخرى.

يذكر أنه في مايو الماضي، سخر مايكل كوهين، من موكله دونالد ترامب، حيث نشر صورة مركبة له وهو خلف القضبان، معتبرًا أن مشاكل ترامب “ستستمر في الظهور”.

وأرفق كوهين الصورة التي نشرها في تغريدة عبر "تويتر"، بتصريح قال فيه: "مع مراجعة المزيد من الوثائق من قبل المدعي العام لولاية نيويورك، يبدو أن مشاكل دونالد ترامب ستستمر في الظهور! بعد فترة وجيزة، سيتحمل دونالد وشركاؤه المسؤولية عن أفعالهم".

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