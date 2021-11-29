الصين تعلق الرحلات الفرنسية إلى تيانجين بعد إصابات بفيروس كورورنا

قالت إدارة الطيران المدني بالصين اليوم الاثنين إنها ستعلق رحلات شركة الخطوط الجوية الفرنسية الأربع بين باريس وتيانجين اعتبارا من 29 نوفمبر بسبب إصابات كوفيد-19.

وأضافت الإدارة في بيان على موقعها على الإنترنت بأن الاختبارات أثبتت إصابة 11 راكبا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية في 12 نوفمبر لدى وصولهم إلى البلاد.

إلى ذلك أشارت دراسة أجراها علماء رياضيات في جامعة بكين أمس الأحد أن الصين قد تشهد أكثر من 630 ألف إصابة يوميا بكوفيد-19 إذا تخلت عن سياساتها الصارمة من خلال رفع قيود السفر.

و قال العلماء في التقرير الذي نشره المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الصين لا تستطيع رفع قيود السفر دون وجود لقاحات أكثر كفاءة أو علاجات محددة.

و برأي التقرير فإن الإصابات اليومية الجديدة في الصين ستصل إلى 637155 على الأقل إذا تبنت استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الجائحة.

و أضاف أن الإصابات اليومية ستصل إلى 275793 إذا اتبعت الصين نفس نهج بريطانيا، وإلى 454198 إذا طبقت نهج فرنسا.