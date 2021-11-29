ألمانيا تدعو الكونجرس الأمريكى لعدم فرض عقوبات على خط الأنابيب «نورد ستريم 2»

دعت الحكومة الألمانية أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى عدم فرض عقوبات على خط الأنابيب "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا، مقللة من المخاوف من أن خط الغاز الروسي سيهدد الأمن الأوكراني، وفقًا لوثائق حصل عليها موقع "أكسيوس" الأمريكي.



وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن السيناتور جيمس ريش والسيناتور تيد كروز رعيا في وقت سابق من هذا الشهر تعديلًا من شأنه أن يفرض عقوبات على خط الأنابيب "نورد ستريم 2" المملوك لشركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم"، كما سيعاقب التعديل الشركات المشاركة في اختبار واعتماد خط الأنابيب.



وأكدت ألمانيا أن مثل هذه العقوبات ستقوض الالتزامات المشتركة بين البلدين، وفقا لما تم إيضاحه في بيان مشترك في يوليو الماضي بشأن دعم أوكرانيا وأمن الطاقة الأوروبي وتغير المناخ.



ووفقا للوثائق التي حصل عليها موقع "أكسيوس"، فإن العقوبات الأمريكية التي تستهدف "نورد ستريم 2" ستقوض الالتزام الممنوح لألمانيا في البيان المشترك، وتضعف مصداقية الحكومة الأمريكية، وتعرض للخطر إنجازات البيان المشترك، بما في ذلك القرارات الداعمة لأوكرانيا، كما أنها ستضر في النهاية بالوحدة عبر الأطلسي.



يُشار إلى أن خط الأنابيب تعارضه الإدارة الأمريكية التي عبرت عن مخاوف من أنه سيجعل حلفاء أمريكا الأوروبيين يعتمدون بشكل مفرط على الطاقة الروسية.