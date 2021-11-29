6 فروع لدلتا ماركت لتوفير السلع التموينية بجنوب سيناء

أكد المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أن هناك 6 فروع لدلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة للمواطنين في جنوب سيناء.

وأضاف وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هذه الفروع للدلتا ماركت منتشرة على مستوى المدن بجنوب سيناء، وعلى رأسها مدينه شرم الشيخ ومدينة طابا، لتوفير السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بنسبة 25% مقارنة بمثيلتها في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء هذه الفروع للدلتا ماركت كمجمعات استهلاكية تقوم بتوفير اللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيهًا، واللحوم الهندية بسعر 60 جنيهًا، والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيهًا، وهي أسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

ولفت إلى أن إنشاء هذه الفروع في مناطق بجنوب سيناء باعتبارها رمانة الميزان لضبط الأسواق المحلية و خفض الأسعار وإعادة التوازنات في الأسواق ومواجهة أي ارتفاعات في الأسعار بتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية والغذائية وغيرها بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق المحلية.

وأوضح أن هذه الفروع تقوم بدور محوري ورئيسي في توفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وهي غير هادفة إلى الربح بقدر أنها تقوم بتوفير السلع بإعادة التوازنات في الأسواق المحلية وخفض الأسعار.