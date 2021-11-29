شهرياً.. صرف سلع بديلة للخبز بقيمة مليون و600 ألف جنيه للمستفيدين بجنوب سيناء

أكد المهندس إبراهيم حارون وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية توفر السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لبدالي التموين البالغين نحو 27 بدال تمويني منتشرا على مستوى المحافظة وفرع لمشروع جمعيتي يقومون بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز شهريا بشكل منتظم.

واضاف في تصريح خاص للدستور أنه يتم صرف سلع نقاط الخبز بمبيعات تصل إلي قرابة مليون و600 ألف جنيه شهريا للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية الذين قاموا بتوفير نقاط الخبز للحصول على سلع بديلة تناسبهم وخاصة السلع الحرة حسب قيمة النقاط على البطاقة التموينية حيث يتم حساب توفير رغيف الخبز بقيمة 10 قروش بدلا من خمس قروش.

وتابع أن كافة السلع التموينية وفارق نقاط الخبز متوفرة في جميع منافذ التموين ويوجد أرصدة احتياطية من السلع تصل إلى خمس شهور وهي أعلى نسبه معدلات للأرصدة الاحتياطية على مستوى المحافظات.

وذكر أن هناك حملات رقابية مكثفة على بدالي التموين للتأكد من انتظام العمل وتشغيل المحلات لصرف السلع التموينية في المواعيد الرسمية وعدم الغلق بدون إذن أو تصريح أو عذر قهري والسماح في إعطاء للمواطن بالحصول على بونات الصرف التي تحدد عدد السلع التي قام بصرفها وقيمتها.

وشدد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء على أنه في حال ضبط الحملات الرقابية إرتكاب مخالفات تموينية يتم تحرير محاضر ورفعها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.