الأحد 28 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العالم يسعى لعدم زيادة درجة حرارة الأرض لـ 1.5 حتى عام 2100

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

قال الدكتور شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، إن هناك فرقا بين الطقس والمناخ، فالتنبؤ بمتوسط درجة حرارة المناخ يكون لمدة 30 عاما، بينما التنبؤ بالطقس يكون لمدة 10 أيام مقبلة، موضحًا أن ارتفاع درجة حرارة الأرض الحاد وزيادتها عن حدها المسموح ليوم واحد قد يؤدي لتدمير محاصيل زراعية بالكامل.

وأضاف "عبد الرحيم"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن العالم يسعى لعدم زيادة درجة حرارة الأرض لـ 1.5 حتى عام 2100، وهذا يتطلب إجراءات استثنائية من العالم أجمع.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، أن انبعاثات مصر 0.6%، وهو رقم ليس كبيرا بالنسبة لـ 100 مليون مواطن، موضحًا أن نسبة انبعاثات إفريقيا بأكملها 4%، ولكن مصر عليها التزام دولي في تقديم خطة للتكيف، مشيرًا إلى أن ما نحن فيه حاليًا من آثار التغير المناخي بدأ منذ الثورة الصناعية، والإجراءات المتبعة حاليًا سيكون لها تأثير خلال 100 عام مقبلة ولم يكون له نتيجة فورية، موضحًا أنه خلال 10 سنوات سيتم إيقاف تصنيع سيارات البنزين، وسيتم إنتاج سيارات كهربائية فقط في إطار تخفيف آثار التغير المناخ، معتبرًا أن قطار المونوريل إحدي وسائل التخفيف.

شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وزارة البيئة للتغيرات المناخية درجة حرارة المناخ محاصيل زراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

«القومي للطفولة» يكشف تفاصيل واقعة هتك عرض أطفال بمدرسة في المعادي

عملية إبهار.. التفاصيل الكاملة لمشروع «التجلى الأعظم» فى سانت كاترين

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

«حطوا فى عينكم حصوة ملح».. الباز يعلق على تقرير دويتشه فيله عن طريق الكباش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

اليابان تدعم موزانة فلسطين بـ10 ملايين دولار

«صحة» إسرائيل: تسجيل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

رغم الشكوك فى يهوديتهم: إسرائيل تستعد لإحضار آلاف "الفلاشا" من إثيوبيا